Una terra di nessuno dove tutti si sentono liberi fare un po’ quello che vogliono. La zona Bassette non solo deve fronteggiare uno stato delle strade inaccettabile, con buche disseminate un po’ ovunque, ma sta diventando una discarica a cielo aperto. La denuncia arriva da Lorenzo Tarroni, titolare della Tbt, che proprio in via Grandi, la parallela lato mare alla Romea, ha la sua attività. "Il retro delle attività commerciali che hanno il loro fronte sulla Romea, dal Conad alla sala slot– racconta Tarroni – è diventato una discarica a cielo aperto. Tutti buttano immondizia siamo di fronte a una massa di rifiuti che cresce di giorno in giorno e non sappiamo se siano le attività commerciali dover pulire oppure Hera, Sta di fatto che nessuno pulisce e tutti buttano e la zona si è ridotta a uno schifo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bassette, sos degrado: "Non solo strade a pezzi, ora anche una discarica"

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