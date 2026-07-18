Firenze altri 9 appartamenti di Montedomini in affitto a un big degli airbnb | un intero palazzo in via Guelfa

A Firenze, sono stati trovati altri nove appartamenti di proprietà di Montedomini affittati tramite piattaforme come Airbnb, oltre ai due già noti al civico 81 di via Guelfa. Accanto, al civico 83, un intero edificio è stato ristrutturato e messo a rendita da una società specializzata in affitti brevi, presente in tutta Europa. Entrambi gli immobili sono situati nella stessa via.

Non solo i due alloggi al civico 81. In via Guelfa spuntano altri nove appartamenti di proprietà della Montedomini dati in gestione come airbnb. Un intero palazzo al civico accanto, l’83, è stato ristrutturato e messo a rendita da una società, Limehome, che fa affitti brevi in tutta Europa. Lo denuncia il comitato Salviamo Firenze, che chiede le dimissioni del Cda della storica azienda di servizi sociali partecipata dal Comune: «Non è un pasticcio, è un sistema — dice il portavoce Massimo Torelli — Se il presidente Maurizio Frittelli dichiara che "non capisce come sia potuto accadere", il problema non è più un singolo episodio, ma il modo in cui è stato amministrato il patrimonio. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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