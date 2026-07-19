Il consiglio di amministrazione di Montedomini si riunirà il 29 luglio per affrontare il caso degli immobili pubblici trasformati in Airbnb o altre strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui il complesso di via Guelfa. L’obiettivo è valutare la rescissione di tutti i contratti relativi a queste proprietà. La convocazione segue le recenti discussioni sulla gestione degli immobili pubblici e il loro utilizzo nel settore ricettivo.

Montedomini ha convocato il Cda, per discutere del «caso via Guelfa» e degli altri immobili pubblici dell’Asp trasformati in airbnb o comunque in ricettivo extra-alberghiero, per il 29 luglio prossimo. Il presidente Maurizio Frittelli ha già dato agli uffici il compito di iniziare il censimento degli immobili e del loro uso. Non è chiaro se per l’appuntamento del 29 questo censimento sarà già completo, ma il vertice dovrà servire anche a dare un chiaro indirizzo politico alla partecipata del Comune di Firenze: revocare il contratto d’affitto all’airbnb di via Guelfa 81, nato dopo il blocco alle locazioni brevi imposte da Palazzo Vecchio, ma, ancora più importante, esaminare tutti i vecchi contratti sfociati in attività turistiche per capire se ci siano i margini legali per scioglierli. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze e il caso degli airbnb di Montedomini, convocato il Cda a fine mese: l’obiettivo è rescindere tutti i contratti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, altri 9 appartamenti di Montedomini in affitto a un big degli airbnb: un intero palazzo in via GuelfaA Firenze, sono stati trovati altri nove appartamenti di proprietà di Montedomini affittati tramite piattaforme come Airbnb, oltre ai due già noti al...

Firenze, affitti brevi in una proprietà pubblica: il caso Montedomini scuote il ComuneIn via Guelfa, una proprietà pubblica dell’Asp di Montedomini ospita ora due annunci di affitti brevi su piattaforme come Airbnb.

Argomenti più discussi: Firenze, affitti brevi in una proprietà pubblica: il caso Montedomini scuote il Comune; Il Mostro: Pietro Pacciani, al via il casting per la 2° stagione della serie tv; Firenze capitale della pace col festival Re-Imagine Peace; Misteri e casi irrisolti, torna Bo-noir. Dal mostro di Firenze all’Uno Bianca.

Politiche abitative, le nostre critiche ai microfoni di Novaradio: il caso Le Quinte, immobili pubblici all’asta e la vicenda del turistico-ricettivo a Montedomini. Sinistra Progetto Comune #Firenze x.com

Firenze e il caso degli airbnb di Montedomini, convocato il Cda a fine mese: l’obiettivo è rescindere tutti i contrattiIn discussione anche i vecchi i bandi. La sindaca Sara Funaro: cambiare rotta. Italia Viva attacca: non è solo colpa di chi ha firmato ... corrierefiorentino.corriere.it

Viaggio da Genova a Salerno partenze oggi o domani per emergenza, come trovare il biglietto più economico? reddit