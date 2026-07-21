firenze al via i concerti del festival della liuteria toscana

A Firenze sono iniziati i concerti del Festival della liuteria toscana. Sul palco, strumenti realizzati da maestri come Paolo Castello, Giuseppe Stefanini, Dario Vettori, Piero Badalassi, Paolo Sorgentone, Martino Ius, Gianluca Pierozzi e Luciano Sderci. Le esibizioni coinvolgono strumenti in grado di produrre suoni con caratteristiche uniche, tutti creati da artigiani specializzati nella lavorazione del legno e delle pelli.

Firenze, 21 luglio 2026 - Le star saranno gli strumenti, quelli plasmati, tra gli altri, da Paolo Castello, Giuseppe Stefanini, Dario Vettori, Piero Badalassi, Paolo Sorgentone, Martino Ius, Gianluca Pierozzi, Luciano Sderci. Taglia il traguardo della decima edizione il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900, rassegna fiorentina dedicata ai maestri dell’arte liutaria di ieri e di oggi. E ai preziosi strumenti usciti dalle loro botteghe. In programma dal 23 luglio al 21 settembre, il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, Intesa Sanpaolo e Toscana Aeroporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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