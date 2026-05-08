Festival concerti e spettacoli per il weekend della festa della mamma | guida agli appuntamenti del fine settimana

In questo fine settimana si celebra la festa della mamma, che cade la seconda domenica di maggio. Oltre alle attività pensate per le famiglie, ci sono numerosi eventi culturali in programma, tra cui mostre e rappresentazioni teatrali. Durante il weekend si svolgeranno anche concerti e spettacoli dal vivo, offrendo una varietà di opzioni per chi desidera partecipare a momenti di intrattenimento e arte.

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Questo è il weekend della festa della mamma, che ricade come sempre la seconda domenica di maggio. Oltre agli appuntamenti dedicati principalmente alle famiglie, per omaggiare la figura materna, non mancheranno nel fine settimana diverse iniziative culturali, come mostre e spettacoli teatrali.🔗 Leggi su Ilpescara.it Reborn as a bullied girl, I teach the scumbag and the scheming girl a lesson!#chinesedrama Notizie correlate Concerti, visite guidate, cultura e teatro: gli eventi nel fine settimana della Festa della mammaInizia il secondo fine settimana di maggio, quello in cui ricorre la Festa della mamma e che, a Chieti, anticipa l'attesa festa patronale dedicata a... Leggi anche: Guida agli eventi del weekend, cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa fare a maggio 2026 a Milano: eventi, festival e concerti; Piano City Milano. Dal 15 al 17 maggio torna il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi; Nina festival 2026; Festival Biblico 22ª edizione Il potere del limite. Livorno, la città è pronta per accogliere la quinta edizione del Tuscany Medieval FestivalDall’8 al 10 maggio alla Fortezza Nuova cortei, giostre a cavallo, concerti e rievocazioni per un viaggio immersivo nel Medioevo ... intoscana.it Musica, spettacoli e grandi artisti, il Segesta Teatro Festival accende l’estate sicilianaPer oltre un mese, teatro, musica, danza, spettacoli all’alba, osservazioni astronomiche e laboratori esperienziali animeranno il Teatro Antico e il Tempio di Segesta, trasformando uno dei luoghi più ... blogsicilia.it Secondo un'indagine svizzera, 48 fornitori di biglietti online, inclusi nomi noti come il Locarno Film Festival, ingannano i clienti con "dark patterns" per aumentare i profitti e raccogliere dati personali in modo illecito. - facebook.com facebook Arriva il Festival dei Popoli Italici: 8, 9 e 10 maggio al Museo Civico e al Teatro Flavio Vespasiano x.com