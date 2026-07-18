FIRENZE – Non mancano spettacoli ed eventi a Firenze e in Toscana in questo torrido week end di metà luglio a Firenze. In scena addirittura due opere liriche. Sabato 18 alle 20.30 al Teatro della Pergola (via della Pergola 30) va in scena Turandot di Giacomo Puccini col finale inedito ricostruito dalla musicologa Deborah Burton. Un evento a data secca per ascoltare il capolavoro incompiuto con la ricostruzione del finale che la musicologa americana, nota specialista pucciniana, ha ricostruito basandosi su tutti gli appunti originali lasciati da Puccini, come noto selezionati più o meno volontariamente, a suo tempo, da Franco Alfano, incaricato di scrivere il finale dell’opera che debuttò postuma, 100 anni fa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Week end 18-19 luglio a Firenze e in Toscana: Turandot alla Pergola, Bluvertigo alle Cascine, Festival Puccini a Torre del Lago

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