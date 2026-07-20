Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2026, la scadenza della finestra di mercato ha portato a un cambio di scenario riguardo a Moise Kean. Il Como ha mostrato interesse per l’attaccante, mentre la Fiorentina ha cercato di finalizzare un acquisto. Contestualmente, il direttore sportivo della squadra viola ha manifestato l’intenzione di acquistare un esterno subito.

Firenze, 21 luglio 2026 - La scadenza della finestra per attivare la clausola rescissoria ha inevitabilmente cambiato lo scenario attorno a Moise Kean. Archiviata la possibilità di acquistarlo versando i 62 milioni previsti dal contratto, il futuro dell'attaccante resta comunque al centro delle attenzioni del mercato. Tra i club che continuano a seguirlo con maggiore interesse c'è il Como, che dopo i primi sondaggi delle scorse settimane starebbe valutando se presentare un'offerta concreta alla Fiorentina. Al momento tra le due società non è ancora stata imbastita una vera trattativa, ma i contatti esplorativi con l'entourage del centravanti ci sono stati e rappresentano un primo passo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Il Como su Kean. E Paratici vuole subito un esterno

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Highlights Como vs Fiorentina 1 - 2 (Fagioli, Kean, autorete Parisi)

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