Il difensore ha dichiarato di essersi convinto rapidamente a unirsi alla squadra e ha citato il ruolo di un dirigente come determinante in questa scelta. Ha aggiunto che l’accoglienza dei compagni è stata molto positiva e che, conoscendo già alcuni di loro e parlando la stessa lingua, si è ambientato in breve tempo.

"Le impressioni sono molto positive, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Conoscendo già tanti di loro e la lingua, per ambientarmi mi ci è voluto veramente poco. Sono felice di essere alla Fiorentina. La Serie A per me ha un posto speciale nel cuore, è da qua che sono partito. Bello essere tornato, non vedo l'ora di giocare". Così il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin, ai microfoni del Tgr Rai Toscana, analizzare i primi giorni di ritiro in vista dell'inizio della nuova stagione. Con una Fiorentina che sta cambiando molto in tutti i reparti per tornare a essere una grande protagonista del cacio italiano., Per Dragusin... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, Dragusin: "Mi sono convito subito, Paratici fondamentale"

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Paratici sta facendo grande la Fiorentina: prima Dragusin, ora AttaParatici sta contribuendo alla crescita della Fiorentina con acquisti recenti, tra cui Dragusin e Atta.

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