Idea Dragusin in Serie A Paratici può portarlo alla Fiorentina

Radu Dragusin, difensore rumeno, potrebbe trasferirsi in Serie A nella prossima stagione. La Fiorentina, guidata da Fabio Paratici, ha manifestato interesse per il giocatore. Attualmente, Dragusin gioca altrove e non sono stati annunciati dettagli sull’accordo. La trattativa è in fase di valutazione, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La società viola sta considerando l’opzione di portarlo in rosa per rafforzare la linea difensiva.

Radu Dragusin potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con il difensore rumeno che è finito nel mirino della Fiorentina di Fabio Paratici. Idea Dragusin per la Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Per Radu Dragusin potrebbero riaprirsi le porte della Serie A in vista della prossima stagione con il difensore rumeno che sarebbe finito nel mirino di Fabio Paratici, pronto a costruire una Fiorentina competitiva per cancellare la difficile annata dei viola appena conclusa. Difensore classe 2002 con un passato nella Juventus e nel Genoa, il difensore centrale ha vissuto una stagione complicata per via di alcuni infortuni che lo hanno frenato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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