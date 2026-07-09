Paratici sta contribuendo alla crescita della Fiorentina con acquisti recenti, tra cui Dragusin e Atta. Il dirigente ha portato nuovi giocatori alla squadra, migliorando la rosa. La sua esperienza nel settore viene riconosciuta anche al di fuori del club.

Noi l’avevamo detto il 9 maggio: Fabio Paratici è un grande intenditore di calcio e avrebbe sicuramente fatto bene a Napoli. Perciò lo consigliavamo a De Laurentiis. Ecco, alla Fiorentina sta dimostrando ancora una volta le sue capacità: tre colpi uno dietro l’altro per ricostruire un club che fino a qualche mese fa sembrava in procinto di affondare. La Fiorentina chiude per Atta. Spiega Romano: “Arthur Atta è della Fiorentina, accordo tra club e via libera dell’Udinese. Operazione condotta direttamente dal presidente Pozzo con Fabio Paratici. Base fissa da 30 milioni di euro. In aggiunta, bonus e percentuale sulla futura rivendita.” Chissà se così si raggiungono i 4 0 che furono richiesti al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Paratici sta facendo grande la Fiorentina: prima Dragusin, ora Atta

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PARATICI NUOVO DS DELLA FIORENTINA: COSA CAMBIA ORA

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Massara non mi entusiasma. A questo punto avrei (ri)dato una chance a Paratici. Spero di sbagliarmi, magari ho seguito male il suo percorso professionale. Dicono che Chiellini sia stato decisivo. Vedremo se ha il fiuto del grande dirigente. - X x.com

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