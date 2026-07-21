Fiorentina Dragusin | Impressioni positive felice di essere qui

Un difensore della Fiorentina ha dichiarato di aver avuto impressioni molto positive sull'ambiente e di essere felice di essere nel club. Ha aggiunto di essere stato accolto bene dai compagni e di conoscere già alcuni di loro, oltre alla lingua, il che ha facilitato il suo inserimento. Ha inoltre sottolineato che ambientarsi è stato rapido grazie a questi fattori.

"Le impressioni sono molto positive, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Conoscendo già tanti di loro e la lingua, per ambientarmi mi ci è voluto veramente poco. Sono felice di essere alla Fiorentina. La Serie A per me ha un posto speciale nel cuore, è da qua che sono partito. Bello essere tornato, non vedo l'ora di giocare". Così il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin, ai microfoni del Tgr Rai Toscana, analizzare i primi giorni di ritiro in vista dell'inizio della nuova stagione. Con una Fiorentina che sta cambiando molto in tutti i reparti per tornare a essere una grande protagonista del cacio italiano., Per Dragusin... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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