Fiorentina Dragusin | Qui grazie anche a Paratici felice di avere Grosso allenatore

Un difensore ha spiegato che la trattativa per il suo trasferimento alla squadra viola è iniziata con una chiamata di un dirigente che lo conosceva bene. Ha aggiunto che la presenza di questa figura ha facilitato la decisione di accettare l’offerta. Ha anche affermato di essere felice con l’attuale allenatore e che il progetto della società mira a far crescere i giocatori giovani.

"La trattativa è partita con la chiamata di Paratici che mi conosce molto bene. Il fatto che ci fosse lui mi ha reso più facile la scelta. Il progetto della Fiorentina è far crescere i giocatori e la scelta è stata molto facile". Così il 24enne difensore rumeno Radu Dragusin, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. Dragusin, arrivato in prestito dal Tottenham, parla degli obiettivi. "Il mio e quello della squadra - dice - è crescere e migliorare. Ho visto tanta fame di migliorare, tanto entusiasmo". Su Grosso allenatore, aggiunge: "Con il mister Grosso ci stiamo conoscendo per la prima volta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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