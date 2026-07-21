Finiti i lavori al campo Coni nuova pista per il salto in lungo e 250 mila euro di investimenti

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione al campo Coni di Bergamo, situato nella zona della Circonvallazione delle Valli. L’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova pista per il salto in lungo e un investimento totale di 250 mila euro. Le migliorie riguardano principalmente le strutture dedicate all’atletica leggera, con l’obiettivo di rendere il campo più funzionale e aggiornato per gli atleti locali.

Bergamo. Il Campo Coni di Bergamo, nella zona della Circonvallazione delle Valli, è stato interessato da nuovi lavori di miglioramento dedicati all’atletica leggera. Un intervento mirato che ha permesso di realizzare nuove opere e di sistemare alcune parti della struttura utilizzate quotidianamente da atleti e società sportive. A coordinare gli interventi è stata Bergamo Infrastrutture, con il sostegno del Comune di Bergamo, nell’ambito di un progetto finanziato grazie a un contributo della Regione Lombardia pari a circa 250 mila euro. L’investimento è stato destinato alla realizzazione della nuova pista per il salto in lungo e ad alcuni lavori di adeguamento e manutenzione della struttura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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