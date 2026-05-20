La nuova stazione di Novara è pronta | finiti i lavori da 10 milioni di euro
La stazione di Novara è stata completata dopo i lavori di ristrutturazione, che hanno coinvolto il fabbricato viaggiatori. L'intervento, dal costo di circa 10 milioni di euro, è stato portato a termine da Rete Ferroviaria Italiana. La riqualificazione si è concentrata sull'adeguamento strutturale e funzionale dell’edificio. Da ora, la stazione è pronta per essere utilizzata dai viaggiatori. La fine dei lavori è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.
Rete ferroviaria italiana ha terminato i lavori di riqualificazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Novara. Gli interventi hanno comportato un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro e sono stati definiti insieme alla soprintendenza per tutelare il valore storico e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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