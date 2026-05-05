Nuova tubatura per la condotta idrica finiti i lavori | Investimento da 250mila euro

Sono stati completati i lavori di sostituzione di una nuova tubatura per la condotta idrica nel territorio di Vigarano Pieve, nel comune di Vigarano Mainarda. L'intervento, costato circa 250 mila euro, ha riguardato l'intera linea, che ora si presenta completamente rinnovata. La nuova infrastruttura è destinata a migliorare la qualità del servizio idrico per gli abitanti dell’area.

Una linea idrica del tutto rinnovata, per garantire un servizio sicuro ed efficiente all’abitato di Vigarano Pieve, nel comune di Vigarano Mainarda. Si sono conclusi in questi giorni, a cura del Gruppo Hera e in accordo con l’amministrazione comunale, gli importanti lavori di rinnovo della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Lavori di sostituzione della rete idrica, investimento da 393 mila euroMoreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle: «E’ un lavoro che avevamo in programma da tempo e che è importante perché interviene in un... Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Santa Luce: la Fonte Vecchia torna a splendere tra storia e memoria; Padana Tubi: Attestor entra ufficialmente nella società; Sassari, entra in funzione la nuova condotta Abbanoa: ecco dove e quando mancherà l’acqua; Approvato il bilancio 2025 di Acque: investimenti per 116 milioni, eletto il nuovo Cda. Nuova illuminazione in Fortezza. Investimento da 40mila euroLa nuova illuminazione per la torre della Fortezza di Radicofani è appena entrata in funzione. L’intervento fa parte del progetto di valorizzazione finanziato dal Pnrr. In questo caso, sono stati ... lanazione.it Inaugurata la nuova cabinovia Latemar, investimento da 15,5 milioniCon un investimento da 15,5 milioni di euro che un impianto da 42 cabine con una portata di 2.700 persone all'ora lungo un tracciato di 1.085 metri in 4 minuti di risalita è entrata insieme servizio ... ansa.it Il Comune ha consegnato il cantiere per la realizzazione della struttura in via del Partidor. Previsti due anni di lavori con un investimento da 3,7 milioni coperto interamente da fondi pubblici. - facebook.com facebook Primato mondiale Dodici #innovazioni Danieli in un unico impianto: nuovo #investimento da 400milioni Con la posa della prima pietra dell'Hybrid Digital Green Plant @ABSacciai ha dato il via a quello che si preannuncia come l'impianto per #acciai speciali pi x.com