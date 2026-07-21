Finale Mondiali | Crescono le teorie complottistiche su Trump

Dopo la finale dei Mondiali, sono aumentate le teorie complottistiche riguardo a Donald Trump. Molti critici hanno ripetuto accuse di menzogne e affermazioni false fatte dal presidente nel corso degli anni, senza fornire prove concrete. Le discussioni si concentrano su presunte manipolazioni e inganni legati alla sua figura pubblica. Non ci sono conferme ufficiali o verifiche indipendenti di queste teorie.

Chiedete a qualsiasi detrattore di Donald Trump e molto probabilmente vi snocciolerà una lunga lista di menzogne e affermazioni false che il presidente ha fatto nel corso degli anni. Forse una delle meno gravi è il fatto che Trump abbia ripetutamente affermato di essere alto un metro e novanta centimetri. A prima vista non c’è motivo di essere eccessivamente scettici; i membri della famiglia Trump sono, in linea di massima, tutti alti. Uno dei suoi figli, Eric, è alto 1.95 cm; il figlio più giovane, Barron, è un vero e proprio gigante alto 2 metri. Eppure, negli ultimi tempi, il presidente Trump è apparso più volte accanto ad altre personalità di spicco ufficialmente registrate come 190. 🔗 Leggi su Newsner.it

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