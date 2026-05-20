The Boys | il finale oggi tra teorie su Butcher e il caos di Patriota

Oggi si discute molto sul finale dell'ultima stagione di The Boys, con alcune teorie che coinvolgono il personaggio di Butcher e il caos scatenato da Patriota. Tra le domande più frequenti ci sono come Kimiko possa sfruttare i suoi poteri per contrastare Patriota e se Butcher possa decidere di eliminare i suoi alleati, anche quelli più vicini. La conclusione della serie ha generato molte speculazioni tra i fan, alimentate da alcuni elementi presentati negli ultimi episodi.

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