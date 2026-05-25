La serie “The Boroughs”, creata dai fratelli Duffer noti per “Stranger Things”, è stata pubblicata su Netflix senza molta pubblicità. In pochi giorni, è diventata una delle tematiche più discusse sui social, soprattutto su TikTok. La storia si è diffusa rapidamente, alimentata anche da un finale inquietante che ha generato numerose teorie tra gli utenti. La serie ha attirato l’attenzione per il suo stile sci-fi e per l’interesse suscitato tra gli spettatori.

La nuova serie prodotta dai fratelli Matt Duffer e Ross Duffer, The Boroughs, sì, proprio le menti dietro Stranger Things, è arrivata su Netflix quasi in punta di piedi, ma nel giro di pochi giorni si è trasformata in una delle serie più discusse online. E onestamente? Era inevitabile. Perché The Boroughs ha esattamente quella combinazione che manda in tilt i social. Abbiamo mistero, nostalgia, vibes creepy, personaggi emotivamente devastati e un finale abbastanza ambiguo da generare almeno 400 thread Reddit in meno di 24 ore. Solo che questa volta non ci sono adolescenti in bici che combattono mostri interdimensionali. “Stranger Things ma con i golf cart”, ecco come TikTok ha definito la nuova serie The Boroughs su Netflix. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Boroughs è già la nuova ossessione sci-fi di internet (e quel finale inquietante ha fatto esplodere le teorie su TikTok)

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The Boroughs, la nuova serie prodotta dai Fratelli Duffer è disponibile su Netflix. x.com

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