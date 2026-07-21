Filippo Ganna ha commentato la sua performance nella cronometro del Tour de France 2026, affermando che la salita ha influito negativamente sul risultato. Il ciclista aveva mostrato grandi aspettative prima della gara, ma ha concluso con un risultato inferiore alle attese. Ha inoltre sottolineato che una cronometro piatta avrebbe potuto favorirlo, rispetto a questa prova con salite. La gara si è svolta su un percorso che includeva tratti in salita, influenzando la sua prestazione rispetto alle prove pianeggianti.

Filippo Ganna si era presentato con grandi ambizioni all’unica cronometro individuale del Tour de France 2026, ma il due volte Campione del Mondo nelle prove contro il tempo non è riuscito a ottenere il risultato sperato e ha chiuso in undicesima posizione con un distacco di 2’06” dal belga Remco Evenepoel, capace di domare al meglio i 26,1 km da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Il piemontese della Netcompany INEOS ha sofferto i primi 9,6 km verso la Cote Larringes (salita al 4,2% di pendenza media) e poi non è riuscito più a recuperare tra la successiva discesa verso Bords de Dranse e gli ultimi otto chilometri completamente pianeggianti. Dopo essersi distinto nella cronometro a squadre iniziale, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla top-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Ganna graffia: “Sia mai fare una cronometro piatta… La salita ha fatto male”

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