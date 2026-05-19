Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Viareggio-Massa | orari percorso tv Cronometro lunga e piatta Ganna favorito
Oggi si corre la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa. È l’unica prova contro il tempo di questa edizione e si svolge dopo il giorno di riposo. La distanza della gara è lunga e il percorso è piatto. Tra i favoriti c’è il ciclista che ha ottenuto ottimi risultati nelle cronometro. La tappa sarà trasmessa in televisione a partire dagli orari stabiliti.
Prima ed unica prova contro il tempo di quest’edizione della Corsa Rosa. In scena al Giro d’Italia 2026, dopo il giorno di riposo, la decima tappa: la cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15 PERCORSO. I corridori si cimentano con un percorso totalmente pianeggiante che rappresenta il terreno ideale per gli specialisti della disciplina. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Si parte a Viareggio, direzione Sud, attraverso la pineta lungo Viale di Tigli. Prima inversione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell’andata fino a Viareggio dove si entra nel lungomare in direzione Nord. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
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