Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Viareggio-Massa | orari percorso tv Cronometro lunga e piatta Ganna favorito

Oggi si corre la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa. È l’unica prova contro il tempo di questa edizione e si svolge dopo il giorno di riposo. La distanza della gara è lunga e il percorso è piatto. Tra i favoriti c’è il ciclista che ha ottenuto ottimi risultati nelle cronometro. La tappa sarà trasmessa in televisione a partire dagli orari stabiliti.

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