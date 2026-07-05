Il team olandese Visma Lease a Bike ha vinto la cronometro a squadre di 19,6 chilometri tra Barcellona e Barcellona, prima tappa del Tour de France 2026. Filippo Ganna ha eguagliato il tempo di Tadej Pogacar nella salita finale della prova. La Netcompany Ineos si è classificata seconda, a otto secondi, e la UAE Team Emirates-XRG terza, a sedici secondi.

Il Team Visma Lease a Bike ha vinto la cronometro a squadre Barcellona-Barcellona di 19,6 chilometri, tappa inaugurale del Tour de France 2026. La formazione olandese ha preceduto sul traguardo la Netcompany Ineos, seconda con un ritardo di otto secondi, e la UAE Team Emirates-XRG, terza con un distacco di sedici. Tra i dati più interessanti di giornata c’è sicuramente la splendida prestazione offerta da Filippo Ganna. Il corridore piemontese, eccelso specialista delle prove contro il tempo, non era certamente l’uomo indicato dalla propria squadra per finalizzare il lavoro, ma l’evoluzione della corsa lo ha portato a recitare un ruolo da protagonista e l’italiano non si è tirato indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Ganna ha eguagliato Tadej Pogacar! I tempi di scalata della salita finale nella cronometro a squadre

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