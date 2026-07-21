fieg e sindacati degli edicolanti incontrano il sottosegretario barachini

FIEG e sindacati degli edicolanti hanno incontrato il Sottosegretario Barachini. La riunione si è svolta oggi, senza dettagli sui temi trattati o decisioni prese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa al termine dell'incontro.

La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e le Organizzazioni Sindacali degli edicolanti (SNAG, SINAGI, FENAGI, UILTUCS, USIAGI, FAG) hanno incontrato oggi il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, presentando un documento condiviso con proposte per la salvaguardia e il rilancio della rete di vendita e distribuzione dei giornali. Il Sottosegretario, che ha ascoltato con attenzione le istanze delle categorie, ha assicurato che, come più volte annunciato in precedenza e compatibilmente con la sostenibilità finanziaria, il Dipartimento è già al lavoro su un provvedimento di sostegno della filiera delle edicole e su altri interventi straordinari per il settore editoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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