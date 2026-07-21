La FIEG e i sindacati degli edicolanti hanno incontrato il Sottosegretario Barachini. Durante l'incontro, Riffeser ha affermato che le edicole rappresentano un presidio territoriale del pluralismo informativo. La discussione ha riguardato questioni legate alla tutela delle edicole e al ruolo sul territorio. Non sono state rese note ulteriori decisioni o dettagli sui contenuti affrontati.

La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e le Organizzazioni Sindacali degli edicolanti (SNAG, SINAGI, FENAGI, UILTUCS, USIAGI, FAG) hanno incontrato oggi il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, presentando un documento condiviso con proposte per la salvaguardia e il rilancio della rete di vendita e distribuzione dei giornali. Il Sottosegretario, che ha ascoltato con attenzione le istanze delle categorie, ha assicurato che, come più volte annunciato in precedenza e compatibilmente con la sostenibilità finanziaria, il Dipartimento è già al lavoro su un provvedimento di sostegno della filiera delle edicole e su altri interventi straordinari per il settore editoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FIEG e Sindacati degli edicolanti incontrano il Sottosegretario Barachini. Riffeser: le edicole costituiscono il presidio territoriale del pluralismo informativo

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