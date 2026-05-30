“Valore Umbro” ha venduto il doppio delle copie rispetto alle edizioni precedenti, grazie al rilancio della carta e alla collaborazione con gli edicolanti locali. Il numero speciale, creato per i 30 anni di un settimanale regionale, ha visto un incremento significativo nelle vendite. La distribuzione è stata affidata principalmente alle edicole, che hanno svolto un ruolo chiave nel successo della pubblicazione. La testata ha registrato un aumento delle copie vendute rispetto alla media precedente.

C’è molto più di un successo editoriale dietro il trionfo di “Valore Umbro”, il numero speciale realizzato per celebrare i trent’anni di Umbria Settegiorni. Questa iniziativa ha riportato i lettori nelle edicole, riscoprendo il valore della carta stampata come strumento di memoria, identità e appartenenza territoriale. Ma soprattutto ha restituito entusiasmo a tante famiglie di edicolanti umbri che da anni affrontano una crisi profonda del settore. In tutta la regione il numero da collezione, distribuito in abbinamento facoltativo al prezzo simbolico di 50 centesimi, sta registrando risultati straordinari: migliaia di copie vendute, continue richieste da parte dei lettori e numerose prenotazioni che stanno portando a valutare una ristampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valore Umbro vale doppio: "Il rilancio della carta e il ruolo degli edicolanti"

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