edicole presidi di democrazia il piano della fieg

Una proposta della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) suggerisce di considerare le edicole come presidi di democrazia. Secondo il piano, la riduzione della rete di vendita dei giornali non riguarda solo aspetti economici, ma anche il pluralismo dell'informazione, la coesione territoriale e la qualità democratica del Paese. La Fieg sottolinea che questa diminuzione potrebbe influire negativamente sulla diffusione di notizie e sulla presenza di punti di vendita nelle aree più periferiche.

«La progressiva riduzione della rete di vendita della stampa non è soltanto un problema economico o commerciale. È una questione di interesse pubblico che riguarda il pluralismo dell'informazione, la coesione territoriale e la qualità della nostra democrazia». Con questa ferma dichiarazione il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti (in foto), ha aperto l'audizione davanti alla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunita insieme ai sindacati degli edicolanti per affrontare la crisi dei punti vendita. Il vertice degli editori, da sempre sensibile al ruolo sociale dell'informazione, ha presentato un pacchetto di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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