La Fieg propone alle Regioni di investire sulle edicole per contrastare la riduzione della rete di vendita della stampa. Secondo l’associazione, questa diminuzione non riguarda solo aspetti economici o commerciali, ma interessa anche la tutela del pluralismo informativo, la coesione territoriale e la qualità della democrazia. La richiesta mira a mantenere un presidio di informazione diffuso e accessibile sul territorio.

Roma – “La progressiva riduzione della rete di vendita della stampa non è soltanto un problema economico o commerciale. È una questione di interesse pubblico che riguarda il pluralismo dell’informazione, la coesione territoriale e la qualità della nostra democrazia. Chiediamo alle Regioni di considerare il sostegno alla rete delle edicole come un investimento strategico per garantire a tutti i cittadini il diritto a un’informazione professionale, verificata e pluralista”. Con questo messaggio il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, è intervenuto nel corso di un’audizione davanti alla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, insieme alle organizzazioni sindacali degli edicolanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il pacchetto di proposte della Fieg: “Le Regioni investano sulle edicole”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le proposte delle aziende Plures punta sulle famiglie: "Utile il micro risparmio. E transizione sostenibile"

Equa remunerazione contenuti online, il plauso della Fieg: "Soddisfazione per la conferma della Corte di Giustizia Ue"Gli editori italiani di giornali hanno espresso soddisfazione per la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha confermato...

Il pacchetto di proposte della Fieg: Le Regioni investano sulle edicoleL’audizione di Andrea Riffeser Monti, presidente degli editori, davanti alla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni ... msn.com

Editoria: Fieg, Regioni sostengano edicoleScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it