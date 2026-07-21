Fiato sospeso per Lusuardi sensazioni negative
Mateus Lusuardi rischia di lasciare il Pisa Sporting Club dopo tredici mesi. La sua avventura con la squadra è segnata da sensazioni negative e difficoltà. L’attaccante, arrivato insieme a Isak Vural, non ha trovato continuità e il suo percorso con il club sembra essere in bilico. La situazione crea tensione tra le parti, e il futuro di Lusuardi resta incerto. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.
La storia di Mateus Lusuardi con il Pisa Sporting Club somiglia molto a una via crucis sportiva. Arrivato insieme a Isak Vural, ormai tredici mesi fa, come primo acquisto della campagna estiva del calciomercato precedente al torneo di Serie A, il centrale italo brasiliano fin dalle prime battute con la casacca nerazzurra si è dovuto barcamenare con una lunga serie di problemi fisici. Nel corso del ritiro ha dovuto convivere con una serie di risentimenti muscolari che poi, nella prima fase del campionato, si trasformarono in una contrattura al bicipite femorale che lo tennero lontano da 2 partite ufficiali. Alla fine di ottobre 2025 il guaio più serio: in un contrasto durante un allenamento, Lusuardi riportò la lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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