fiato sospeso per lusuardi sensazioni negative

Notizia in breve

Mateus Lusuardi rischia di lasciare il Pisa Sporting Club dopo tredici mesi. La sua avventura con la squadra è segnata da sensazioni negative e difficoltà. L’attaccante, arrivato insieme a Isak Vural, non ha trovato continuità e il suo percorso con il club sembra essere in bilico. La situazione crea tensione tra le parti, e il futuro di Lusuardi resta incerto. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.