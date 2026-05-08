A Mosca una parata col fiato sospeso

A Mosca si è tenuta una parata caratterizzata da un’atmosfera tesa, in un contesto di tensione crescente. La presenza di una tregua poco credibile si è accompagnata a un nuovo episodio di violenza, con un’ulteriore strage che ha causato vittime. Le discussioni tra le parti continuano a essere difficili e complicate, mentre la situazione rimane incerta e fragile.

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Una tregua farlocca, una strage, l'ennesima, drammaticamente reale, una parata in tono minore e ad alta tensione e dialoghi che proseguono, ovviamente, in salita. Il conflitto in Ucraina tra attacchi, polemiche e trattative continua e anzi, mentre l'attenzione è in larga parte concentrata sul Medioriente, sale di livello. Dopo aver provocato oltre 20 morti civili in diversi raid su diverse città, colpendo anche un asilo, il Cremlino ha annunciato l'inizio di un cessate il fuoco di due giorni, partito a mezzanotte, in concomitanza con la parata di domani, 9 maggio, in cui si celebrerà la vittoria nella seconda guerra mondiale. Il tutto, dopo aver ignorato il precedente cessate il fuoco ucraino che aveva esteso la tregua nelle ostilità a tutta la settimana, con altri attacchi contro obiettivi civili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Mosca una parata col fiato sospeso Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate Leggi anche: In Sicilia 3.500 rider col fiato sospeso dopo l’inchiesta Leggi anche: Jolo col fiato sospeso. E crede nel super salto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Russia verso il 9 maggio: si cerca la parata innovativa mentre cala il consenso; Mosca, il 9 maggio si terrà una parata militare nella Piazza Rossa; La parata del 9 maggio a Mosca spaventa Putin. Per tre ordini di motivi; Mosca, una parata senza leader. La minaccia di Zelensky: Meglio starne lontani. Il monito di Zelensky: Meglio starne lontani dalla Parata a MoscaKiev, 8 mag. (askanews) – Abbiamo ricevuto anche comunicazioni da alcuni Stati vicini alla Russia, secondo cui loro rappresentanti intendono recarsi a Mosca. Un desiderio strano in questi giorni. Non ... lanotiziagiornale.it Zelensky avverte gli alleati di Mosca: Non partecipate alla parata del 9 maggioIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un duro monito ai Paesi alleati della Russia in vista della tradizionale parata del 9 maggio a Mosca, organizzata per celebrare la vittoria sovieti ... online-news.it Mosca si prepara a correre: scatta la leggendaria "Cinque Anelli"! La storia del ciclismo torna a sfrecciare per le strade della capitale russa! Dal 15 al 19 maggio, torna la corsa a tappe più antica della Russia, un evento che da 106 anni trasforma M - facebook.com facebook Il monito di #Zelensky: meglio starne lontani dalla Parata a #Mosca x.com