Festival Musica Popolare un altro anno di silenzio
Il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli non si svolgerà nemmeno quest’anno. La manifestazione, prevista per l’estate, è stata esclusa dal calendario degli eventi cittadini. Nessuna data è stata annunciata e non ci saranno concerti o incontri legati alla musica tradizionale in questa edizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni alla base della scelta.
Anche quest’anno il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli non troverà spazio nel calendario estivo degli eventi cittadini. A confermare il prolungarsi dello stop per la rassegna, ferma da due stagioni alla sua ventisettesima edizione, sono Marco Bartolini, presidente della Scuola di Musica Popolare, e Claudio Borgianni, presidente della Fondazione Entroterre che ne curava l’organizzazione. Una situazione che si trascina dallo scorso anno, quando l’evento era saltato in seguito a una mancanza di interazione con l’amministrazione comunale artusiana, che non aveva dato seguito alle richieste di incontro inviate dalla Fondazione. A maggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Northwest Folklife Festival kicks off at Seattle Center
Notizie e thread social correlati
Festival della Musica Popolare pronto al bisCastrocaro si prepara a ospitare nuovamente il Festival della Musica Popolare, con due serate dedicate a sonorità tradizionali.
Un festival per ritrovare il silenzio. A Radicondoli teatro, musica e arteA Radicondoli si svolge il Radicondoli Festival, dedicato a teatro, musica e arte.
Temi più discussi: I festival musicali più attesi dell’estate in Calabria; Tra pizzica, etnofolk sardo e tango: a Castrocaro torna il Festival della Musica Popolare; Festival Musica Popolare, un altro anno di silenzio; A Rotondella nasce Abball, il festival che celebra la musica popolare tra tradizione e nuove generazioni.
MUSICA REGIONE Satèn Saxophone Quartet per il Bologna Festival al Birreria Popolare in pieno centro storico un'ensemble strumentistico suona da Piazzolla a Rossini. Servizio di @zingrillo @comunebologna | #EmiliaRomagnaMusicCommission | #Sat x.com
17-18.07.2026- Castrocaro Terme… Festival della Musica Popolare… Due serate di festa e tanta musica popolare… Volontariato #cricastrocaroterme #criforlì presente in servizio dí assistenza sanitaria alle persone presenti e con un gazebo CRI per attività facebook
A Castrocaro torna il Festival della musica popolareTorna oggi e domani, con la sua seconda edizione, il Festival della musica popolare, promosso dal Comune di Castrocaro Terme e organizzato dalla ... corriereromagna.it
Festival di Musica Popolare, stasera protagonista la PizzicaCastrocaro si appresta a vivere il periodo più atteso da parte degli appassionati di musica e balli. Stasera nell’area ... msn.com