Festival Musica Popolare un altro anno di silenzio

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli non si svolgerà nemmeno quest’anno. La manifestazione, prevista per l’estate, è stata esclusa dal calendario degli eventi cittadini. Nessuna data è stata annunciata e non ci saranno concerti o incontri legati alla musica tradizionale in questa edizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni alla base della scelta.

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Anche quest’anno il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli non troverà spazio nel calendario estivo degli eventi cittadini. A confermare il prolungarsi dello stop per la rassegna, ferma da due stagioni alla sua ventisettesima edizione, sono Marco Bartolini, presidente della Scuola di Musica Popolare, e Claudio Borgianni, presidente della Fondazione Entroterre che ne curava l’organizzazione. Una situazione che si trascina dallo scorso anno, quando l’evento era saltato in seguito a una mancanza di interazione con l’amministrazione comunale artusiana, che non aveva dato seguito alle richieste di incontro inviate dalla Fondazione. A maggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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