festival musica popolare un altro anno di silenzio

Notizia in breve

Il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli non si svolgerà nemmeno quest’anno. La manifestazione, prevista per l’estate, è stata esclusa dal calendario degli eventi cittadini. Nessuna data è stata annunciata e non ci saranno concerti o incontri legati alla musica tradizionale in questa edizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni alla base della scelta.