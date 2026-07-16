A Radicondoli si svolge il Radicondoli Festival, dedicato a teatro, musica e arte. In programma spettacoli e performance che puntano a creare momenti di silenzio e riflessione. Il festival, attivo da quarant’anni, si propone di offrire esperienze artistiche capaci di svelare mondi invisibili attraverso diverse forme espressive. La rassegna si svolge nel centro storico del paese e coinvolge artisti locali e nazionali.

"Il teatro esiste per offrirci bagliori di un mondo invisibile", sosteneva Peter Brook. Bagliori che da quarant’anni hanno illuminato il palcoscenico di Radicondoli Festival. E’ all’insegna di questo traguardo che è stato presentato ieri il cartellone che si articolerà dal 18 al 31 luglio, per confermare attività culturale, di visioni e di avanguardia. Da alcuni anni con la direzione artistica di Massimo Luconi, il borgo toscano e il suo paesaggio si confermano un laboratorio culturale internazionale e un crocevia privilegiato del dialogo interculturale e generazionale. Il cuore concettuale di questa edizione risiede nei versi di Margherita Guidacci: "Lascia sia il vento", un invito a ritrovare il tempo dell’interiorità, a chinare il capo per ascoltare il silenzio e trovarvi nutrimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un festival per ritrovare il silenzio. A Radicondoli teatro, musica e arte

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