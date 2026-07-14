Castrocaro si prepara a ospitare nuovamente il Festival della Musica Popolare, con due serate dedicate a sonorità tradizionali. Venerdì e sabato, le vie del centro si riempiranno di musica dal vivo, con gruppi che proporranno brani tipici e musica identitaria. Le piazze e i locali della cittadina si animeranno di concerti e incontri, attirando appassionati e curiosi da diverse zone.

Castrocaro si appresta a vivere serate di vivace convivialità all’insegna di sonorità tradizionali e fortemente identitarie. Venerdì e sabato la città del Campanone ospiterà infatti la 2ª edizione del Festival della Musica Popolare, promosso dal Comune e organizzato dalla cooperativa Sunset, realtà del territorio attiva da anni nei settori della comunicazione, produzione culturale e organizzazione di eventi. L’area spettacoli allestita nei pressi della pista di pattinaggio affacciata su viale Marconi sarà teatro di due grandi eventi incentrati sulla musica dal vivo e i ritmi incalzanti della danza. Un viaggio tra culture popolari diverse, dalla Romagna alla Puglia, passando per la Sardegna e l’Argentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival della Musica Popolare pronto al bis

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GUYANA FESTIVAL RETURNS FROM MAY 15 – 17 AT THE GUYANA NATIONAL STADIUM

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