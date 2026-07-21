Festa grande alla Zarzuela con la regina che si è immedesimata nel film di Christopher Nolan
Lunedì 20, nei giardini del palazzo della Zarzuela a Madrid, si è svolta una festa con la presenza di una regina che si è immedesimata in un film di Christopher Nolan. Il red carpet di questa estate 2026 ha attirato molte persone, distinguendosi da quelli di Venezia e Cannes. La serata ha visto numerosi ospiti e un’atmosfera festosa, con la regina protagonista di un momento particolare. L’evento ha avuto grande rilevanza nella capitale spagnola.
I l red carpet più caldo di questa estate 2026 non è a Venezia né a Cannes, ma nei giardini del palazzo della Zarzuela, a Madrid. È lì che lunedì 20 luglio Letizia di Spagna, insieme a re Felipe VI e alle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, ha accolto i giocatori della nazionale spagnola reduci dalla vittoria dei Mondiali 2026, conquistata il giorno prima a New York contro l’Argentina. Per l’occasione la sovrana ha scelto un vestito rosso dal taglio così morbido e drappeggiato da sembrare preso in prestito dall’ Odissea, il kolossal di Christopher Nolan che da qualche giorno riempie le sale. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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