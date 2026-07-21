Festa grande alla Zarzuela con la regina che si è immedesimata nel film di Christopher Nolan

Notizia in breve

Lunedì 20, nei giardini del palazzo della Zarzuela a Madrid, si è svolta una festa con la presenza di una regina che si è immedesimata in un film di Christopher Nolan. Il red carpet di questa estate 2026 ha attirato molte persone, distinguendosi da quelli di Venezia e Cannes. La serata ha visto numerosi ospiti e un’atmosfera festosa, con la regina protagonista di un momento particolare. L’evento ha avuto grande rilevanza nella capitale spagnola.