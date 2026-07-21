Festa grande alla Zarzuela con la regina che si è immedesimata nel film di Christopher Nolan

Da iodonna.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì 20, nei giardini del palazzo della Zarzuela a Madrid, si è svolta una festa con la presenza di una regina che si è immedesimata in un film di Christopher Nolan. Il red carpet di questa estate 2026 ha attirato molte persone, distinguendosi da quelli di Venezia e Cannes. La serata ha visto numerosi ospiti e un’atmosfera festosa, con la regina protagonista di un momento particolare. L’evento ha avuto grande rilevanza nella capitale spagnola.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I l red carpet più caldo di questa estate 2026 non è a Venezia né a Cannes, ma nei giardini del palazzo della Zarzuela, a Madrid. È lì che lunedì 20 luglio Letizia di Spagna, insieme a re Felipe VI e alle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, ha accolto i giocatori della nazionale spagnola reduci dalla vittoria dei Mondiali 2026, conquistata il giorno prima a New York contro l’Argentina. Per l’occasione la sovrana ha scelto un vestito rosso dal taglio così morbido e drappeggiato da sembrare preso in prestito dall’ Odissea, il kolossal di Christopher Nolan che da qualche giorno riempie le sale. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

festa grande alla zarzuela con la regina che si 232 immedesimata nel film di christopher nolan
© Iodonna.it - Festa grande alla Zarzuela con la regina che si è immedesimata nel film di Christopher Nolan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Biografías de GRANDES GENIOS de la MÚSICA

Video Biografías de GRANDES GENIOS de la MÚSICA

Notizie e thread social correlati

Christopher Nolan spera che Tarantino non si ritiri: "Anche io dico che sarà sempre il mio ultimo film"Christopher Nolan ha commentato il possibile ritiro di Quentin Tarantino, affermando di rispettare la decisione ma sperando che cambi idea.

Leggi anche: Christopher Nolan racconta l'esperienza sul set di "Odissea" insieme alla moglie Emma Thomas e ai 4 figli, tutti al lavoro nel film

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web