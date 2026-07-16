Christopher Nolan ha commentato il possibile ritiro di Quentin Tarantino, affermando di rispettare la decisione ma sperando che cambi idea. Nolan ha detto che anche lui considera il suo ultimo film, ma apprezza il contributo di ogni nuovo progetto di Tarantino al cinema. La notizia circola dopo che Tarantino ha annunciato l’intenzione di smettere dopo il suo decimo film. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per il ritiro.

Christopher Nolan commenta il piano di Quentin Tarantino di ritirarsi dopo il suo decimo film. Pur rispettando la scelta del collega, il regista di Oppenheimer ammette di augurarsi che cambi idea, perché ogni nuovo film rappresenta un contributo prezioso al cinema. Il possibile addio di Quentin Tarantino alla regia continua a far discutere Hollywood. Da anni il regista sostiene di voler concludere la propria carriera dopo il decimo lungometraggio, una scelta che divide colleghi e appassionati. Tra chi spera che il cineasta cambi idea c'è anche Christopher Nolan, che in una recente intervista ha spiegato perché non condivide del tutto questa filosofia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan spera che Tarantino non si ritiri: "Anche io dico che sarà sempre il mio ultimo film"

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