Christopher Nolan racconta l' esperienza sul set di Odissea insieme alla moglie Emma Thomas e ai 4 figli tutti al lavoro nel film

Da amica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un momento, durante le riprese di Odissea, in cui Christopher Nolan guarda verso il mare e fatica a riconoscere ciò che ha davanti. Dietro una barca, tra tute da sub e cavi tecnici, individua un volto che gli sembra familiare: è uno dei suoi figli, alle prese con la manovra dell’imbarcazione. Non è un episodio isolato, né un colpo di fortuna. Sul set del suo ultimo kolossal, in reparti diversi e lontani dai riflettori, sono passati anche gli altri tre ragazzi e la moglie Emma Thomas, storica produttrice di ogni suo film. Un’esperienza che il regista descrive senza esitazioni come «un’autentica avventura condivisa». Christopher Nolan al lavoro con i 4 figli sul set di Odissea. 🔗 Leggi su Amica.it

christopher nolan racconta l esperienza sul set di odissea insieme alla moglie emma thomas e ai 4 figli tutti al lavoro nel film
© Amica.it - Christopher Nolan racconta l'esperienza sul set di "Odissea" insieme alla moglie Emma Thomas e ai 4 figli, tutti al lavoro nel film
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Robert Pattinson racconta la sua esperienza sul set dell'Odissea

Video Robert Pattinson racconta la sua esperienza sul set dell'Odissea

Notizie e thread social correlati

Christopher Nolan: biografia, film, Oscar, moglie, età e carriera del regista di OdisseaChristopher Nolan, regista noto per aver rivoluzionato il cinema di Hollywood, ha diretto film che si distinguono per trame complesse e strutture non...

Tom Holland nel panico sul set di Odissea: perché Christopher Nolan continuava a fermare la scenaDurante le riprese di Odissea, Tom Holland ha vissuto momenti di difficoltà a causa delle continue interruzioni da parte del regista, Christopher...

Temi più discussi: Odissea di Christopher Nolan, cosa dicono le prime reazioni americane; L’Odissea di Nolan sarà uno degli eventi dell’anno: ecco come arrivare preparati; Insomnia – Recensione del film di Christopher Nolan; Odissea, Christopher Nolan lanciò un ultimatum alla Universal: senza quella condizione avrebbe detto no.

christopher nolan christopher nolan racconta lIl regista premio Oscar racconta l’esperienza vissuta dietro le quinte del suo ultimo progetto, insieme a Emma Thomas e ai 4 figliChristopher Nolan racconta l'esperienza sul set di Odissea insieme alla moglie Emma Thomas e ai 4 figli, tutti al lavoro nel film ... amica.it

christopher nolan christopher nolan racconta lOdissea: il cast del nuovo film di Christopher Nolan racconta il kolossal alla World Premiere di LondraScopri cosa hanno raccontato Christopher Nolan, Tom Holland, Zendaya, Matt Damon e Charlize Theron alla World Premiere di Odissea. cinefilos.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web