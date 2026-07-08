C’è un momento, durante le riprese di Odissea, in cui Christopher Nolan guarda verso il mare e fatica a riconoscere ciò che ha davanti. Dietro una barca, tra tute da sub e cavi tecnici, individua un volto che gli sembra familiare: è uno dei suoi figli, alle prese con la manovra dell’imbarcazione. Non è un episodio isolato, né un colpo di fortuna. Sul set del suo ultimo kolossal, in reparti diversi e lontani dai riflettori, sono passati anche gli altri tre ragazzi e la moglie Emma Thomas, storica produttrice di ogni suo film. Un’esperienza che il regista descrive senza esitazioni come «un’autentica avventura condivisa». Christopher Nolan al lavoro con i 4 figli sul set di Odissea. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Christopher Nolan racconta l'esperienza sul set di "Odissea" insieme alla moglie Emma Thomas e ai 4 figli, tutti al lavoro nel film

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Robert Pattinson racconta la sua esperienza sul set dell'Odissea

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