festa della pesca una grande partecipazione

La Festa della pesca ha registrato un’ampia partecipazione per il secondo anno consecutivo, con numerosi visitatori che hanno riempito la piazza principale e le strade circostanti. La manifestazione ha visto la presenza di molte persone di diverse età, attirate dalle attività e dagli eventi organizzati nel centro cittadino. La partecipazione si è concentrata principalmente nelle aree dedicate alle esposizioni e agli intrattenimenti, con un afflusso costante durante tutta la giornata.

La Festa della pesca ha fatto centro per il secondo anno consecutivo. Tantissimi i visitatori che hanno affollato la piazza centrale e le vie circostanti, apprezzate dal pubblico le molte proposte gastronomiche, di artigianato, di musica, sport e intrattenimento offerte in una seconda edizione più ricca e più ampia di una manifestazione destinata a rimanere un appuntamento fisso nell’estate montalese. Giustificata la soddisfazione del’Associazione dei Commercianti Montalesi che hanno promosso la festa con Confcommercio di Prato e Pistoia e con il Comune, la collaborazione della società agricola Vivo per gli addobbi verdi, del Comitato Festeggiamenti e della Virtus Montale per l’allestimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cetara (SA): Festa San Pietro & Paolo - Tradizione, Fede e Magia 29/06/206

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