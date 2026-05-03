Il 1° maggio si è svolta a Bagnacavallo la 48ª Festa della Cooperazione, promossa da Confcooperative Romagna-Estense e le cooperative associate. La giornata ha visto una partecipazione significativa, in particolare alla Messa tenutasi nello stabilimento di Agrintesa. L’evento ha attirato un numero elevato di persone, confermando l’interesse per le celebrazioni dedicate alla cooperazione nella regione.

a Bagnacavallo. Molto alta la partecipazione alla Messa che si è tenuta nello stabilimento di Agrintesa, in occasione della 48esima Festa della Cooperazione promossa da Confcooperative Romagna-Estense e dalle cooperative associate. Alla fine della cerimonia sono stati premiati 3 cooperatori e una cooperatrice per l’impegno nello sviluppo del movimento cooperativo e per la loro dedizione al lavoro: Pierluigi Visani, che ha lavorato per più di 45 anni in Agrintesa e oggi in pensione, Mario Ancarani, anche lui per oltre 40 anni in Agrintesa e oggi in pensione, entrambi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grande partecipazione al 1° maggio della Festa della Cooperazione

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