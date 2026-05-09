Grande partecipazione alla presentazione della lista di Forza Italia a sostegno di Cristiano Sicari | Una squadra forte per restituire dignità e futuro a Chieti

Sabato mattina, nella sede elettorale in centro città, si è svolta la presentazione ufficiale della lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Cristiano Sicari. All’evento hanno partecipato molte persone, che hanno riempito la sala, ascoltando i discorsi e mostrando entusiasmo per la candidatura. La manifestazione ha avuto un coinvolgimento significativo da parte dei presenti, che hanno seguito con attenzione l’intervento dei rappresentanti del partito.

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