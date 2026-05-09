Grande partecipazione alla presentazione della lista di Forza Italia a sostegno di Cristiano Sicari | Una squadra forte per restituire dignità e futuro a Chieti

Da chietitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato mattina, nella sede elettorale in centro città, si è svolta la presentazione ufficiale della lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Cristiano Sicari. All’evento hanno partecipato molte persone, che hanno riempito la sala, ascoltando i discorsi e mostrando entusiasmo per la candidatura. La manifestazione ha avuto un coinvolgimento significativo da parte dei presenti, che hanno seguito con attenzione l’intervento dei rappresentanti del partito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una partecipazione ampia e sentita ha accompagnato nella mattinata di sabato la presentazione ufficiale della lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Cristiano Sicari, nella sede elettorale in centro città. All’iniziativa hanno preso parte l’onorevole Nazario Pagano, presidente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes)

Video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes)

Notizie correlate

Chieti, assalto alla sede di Forza Italia: folla per la lista Sicari? Punti chiave Come ha fatto la folla a superare la capacità della sede? Chi sono i candidati che compongono la nuova lista di Sicari? Quali problemi...

Donzelli a Chieti: "Cristiano Sicari non avrà un compito semplice, ma potrà contare su una squadra solida e su Fratelli d’Italia"“Questo non è il momento di disperdere il voto, ma di scegliere una proposta credibile.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Elezioni 2026, lista Partecipazione Marcello Scurria sindaco per Messina: tutti i candidati al Consiglio comunale; Forza Italia Sibari e Forza Italia Cassano soddisfatti per l'attivazione a Sibari del servizio di ambulanza non medicalizzata; Elezioni a Messina, il progetto Strait di Scurria, Siracusano e Previti; Loano 25 aprile. E l’assessore di Forza Italia alla ‘preside’ dell’ANPI: ‘Questo è un comizio di parte’.

Forza Italia apre la nuova sede: Prezioso presidio per l’ascoltoGrande partecipazione per l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, alla quale hanno preso parte il vice-segretario nazionale Deborah Bergamini, il segretario provinciale Carlo Bigongiari e il ... lanazione.it

forza italia grande partecipazione alla presentazioneForza Italia, inaugurata la sede elettorale. Pasqui: «Parcaroli ha parlato con i fatti»MACERATA Forza Italia in campo per le prossime elezioni comunali, ieri inaugurazione della sede in piazza Mazzini e presentazione dei candidati consiglieri. Taglio del nastro e vai con ... corriereadriatico.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.