Festa della Cipolla di Vatolla | il programma del primo weekend

Notizia in breve

Sabato 25 luglio è iniziata l’XI edizione della Festa della Cipolla di Vatolla a Perdifumo, in provincia di Salerno. L’evento dura tutto il weekend e si concentra sulla celebrazione della cipolla, simbolo del territorio. La manifestazione include momenti dedicati alla cultura, alla gastronomia e alla musica popolare, con un programma che coinvolge diverse attività e spettacoli lungo il percorso.