Festa della Cipolla di Vatolla | il programma del primo weekend

Da primacampania.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio è iniziata l’XI edizione della Festa della Cipolla di Vatolla a Perdifumo, in provincia di Salerno. L’evento dura tutto il weekend e si concentra sulla celebrazione della cipolla, simbolo del territorio. La manifestazione include momenti dedicati alla cultura, alla gastronomia e alla musica popolare, con un programma che coinvolge diverse attività e spettacoli lungo il percorso.

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Perdifumo, SA – Prende il via sabato  25  luglio  l’XI edizione della “ Festa della Cipolla di Vatolla”, l’appuntamento che celebra uno dei prodotti simbolo del Cilento attraverso un percorso che unisce tradizione, cultura, gastronomia e musica popolare. La manifestazione, in programma nel borgo antico di Vatolla, nel Comune di Perdifumo, accoglierà visitatori e appassionati con un ricco calendario di eventi che animeranno Piazza Belvedere e le caratteristiche stradine del centro storico. L’inaugurazione è prevista  sabato 25 luglio  alle  ore 20, seguita dagli appuntamenti culturali delle ore 21  con la presentazione del volume  “Vicaia”  di  Stefano Contente. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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