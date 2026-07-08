In Cibo Veritas | al via l’XI edizione della Festa della Cipolla di Vatolla nel Cilento
Dal 25 luglio al 22 agosto si svolge l’XI edizione della “Festa della Cipolla di Vatolla” nel Cilento. La manifestazione si tiene nel borgo di Vico, con tre weekend e una serata finale. Durante l’evento si celebrano le produzioni del Presidio Slow Food, con attività che coinvolgono aspetti gastronomici, culturali e musicali. La festa si concentra sulla promozione della cipolla locale e delle tradizioni legate alla sua coltivazione.
Dal 25 luglio al 22 agosto, tre weekend e una serata finale nel borgo di Vico per celebrare l’eccellenza del Presidio Slow Food tra gusto, cultura e musica popolare. Sapori autentici, cultura e identità tornano protagonisti nel cuore del Cilento con l’11esima edizione della “Festa della Cipolla di Vatolla”, manifestazione dedicata a uno dei prodotti simbolo del territorio, la cipolla, che quest’anno sarà accompagnata dal claim “In Cibo Veritas: identità, gusto e tradizione”, un invito a riscoprire il profondo legame tra cibo, storia e comunità. Promossa dall’ Associazione Cipolla di Vatolla e insignita del prestigioso riconoscimento di Presidio Slow Food, la manifestazione si articolerà nei weekend del 25 e 26 luglio, 1 e 2 agosto, 8 e 9 agosto, per concludersi con il gran finale di sabato 22 agosto. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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