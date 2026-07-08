Dal 25 luglio al 22 agosto, tre weekend e una serata finale nel borgo di Vico per celebrare l’eccellenza del Presidio Slow Food tra gusto, cultura e musica popolare. Sapori autentici, cultura e identità tornano protagonisti nel cuore del Cilento con l’11esima edizione della “Festa della Cipolla di Vatolla”, manifestazione dedicata a uno dei prodotti simbolo del territorio, la cipolla, che quest’anno sarà accompagnata dal claim “In Cibo Veritas: identità, gusto e tradizione”, un invito a riscoprire il profondo legame tra cibo, storia e comunità. Promossa dall’ Associazione Cipolla di Vatolla e insignita del prestigioso riconoscimento di Presidio Slow Food, la manifestazione si articolerà nei weekend del 25 e 26 luglio, 1 e 2 agosto, 8 e 9 agosto, per concludersi con il gran finale di sabato 22 agosto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - “In Cibo Veritas”: al via l’XI edizione della “Festa della Cipolla di Vatolla” nel Cilento

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