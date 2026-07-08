Dal 25 luglio al 22 agosto si svolge a Vatolla, nel Cilento, l’undicesima edizione della Festa della Cipolla. L’evento si tiene durante tre fine settimana e una serata finale nel borgo di Vico. La manifestazione celebra il prodotto locale, coinvolgendo esposizioni, mercatini e iniziative dedicate alla cipolla. La festa si ripete annualmente e si svolge in diverse date tra luglio e agosto.

Dal 25 luglio al 22 agosto, per tre week end e una serata finale, torna «In cibo veritas», l'undicesima edizione della Festa della Cipolla che si svolge nel borgo di Vico a Vatolla, nel Cilento. Una manifestazione che punta a celebrare il prodotto simbolo di questa terra, presidio Slow Food. Identità, gusto e tradizione che rappresentano un invito a riscoprire il profondo legame tra cibo, storia e comunità. La manifestazione è promossa dall'associazione Cipolla di Vatolla con il patronicio di enti locali e regionali. Questo particolare tipo di cipolla sarà la protagonista assoluta, nota per la sua dolcezza e digeribilità, proposta in decine di varianti preparate secondo le antiche ricette locali. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - «In cibo veritas», a Vatolla la Festa della Cipolla

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