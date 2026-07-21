Ferrovie in rosso carburanti e lavoratori introvabili | tutti guai dell' economia di Putin

Notizia in breve

L'economia russa mostra segnali di difficoltà dopo due anni di crescita. Le ferrovie registrano perdite, i carburanti sono scarsi e i lavoratori sono difficili da trovare. La produzione militare e la spesa pubblica hanno sostenuto l’economia, ma ora si evidenziano problemi di liquidità e disponibilità di risorse. Le infrastrutture di trasporto e il settore energetico affrontano criticità, mentre la mancanza di manodopera si fa sentire.