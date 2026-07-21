Ferrovie in rosso carburanti e lavoratori introvabili | tutti guai dell' economia di Putin

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'economia russa mostra segnali di difficoltà dopo due anni di crescita. Le ferrovie registrano perdite, i carburanti sono scarsi e i lavoratori sono difficili da trovare. La produzione militare e la spesa pubblica hanno sostenuto l’economia, ma ora si evidenziano problemi di liquidità e disponibilità di risorse. Le infrastrutture di trasporto e il settore energetico affrontano criticità, mentre la mancanza di manodopera si fa sentire.

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Dopo due anni di crescita sostenuta dalla produzione militare e dalla massiccia spesa pubblica, l'economia russa mostra segnali di crescente affaticamento. Il Cremlino continua a finanziare l'apparato bellico, mantenendo livelli di occupazione elevati e una relativa stabilità macroeconomica, ma gli squilibri si stanno accumulando. Il Paese non è vicino a un collasso economico, ma rischia una fase di stagnazione strutturale, in cui la crescita resta sostenuta soprattutto dall'economia di guerra e dalla spesa pubblica legata al conflitto. La resilienza mostrata dall'economia russa dopo l'invasione dell'Ucraina ha sorpreso molti analisti.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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