Elettricisti muratori saldatori idraulici e manutentori | i 10 lavoratori introvabili
In diverse regioni si fa fatica a trovare professionisti specializzati come elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e tecnici di manutenzione. La carenza riguarda sia il settore domestico che quello industriale, coinvolgendo aziende di varie dimensioni. La richiesta di queste figure professionali supera l’offerta disponibile, creando difficoltà a programmare interventi e progetti di ristrutturazione o costruzione. La situazione interessa molte aree e si manifesta in modo evidente nel mercato del lavoro locale e nazionale.
(Adnkronos) – Cercasi idraulici (e non solo) disperatamente: non è un problema solo della casalinga di Voghera ma anche delle grandi aziende. Anche quest’anno la lista degli 'introvabili' sul mercato del lavoro, ovvero di quelle figure professionali di difficile reperimento, è infatti colma di profili tecnico-pratici. Lo conferma l’edizione 2026 dell’Osservatorio tematico realizzato dal Centro. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La fame di manodopera in Brianza: saldatori e falegnami preziosi ma introvabili
Il food italiano cresce ma mancano le mani: oltre 68mila lavoratori introvabili nel 2025Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.
Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e manutentori: i 10 professionisti introvabili nel 2026L'ANGOLO DEI BLOGGER. Chi l’ha detto che in Italia il lavoro non c'è? Anzi, spesso a mancare sono le persone: circa il 50% dei giovani scarta a priori i ... huffingtonpost.it
Muratori, elettricisti, autisti: i 96 mila artigiani introvabiliMassetti: Difficoltà nella transizione demografica per i lunghi tempi. La stima regionale sulle assunzioni di giovani nelle piccole aziende: oltre metà dei ... milano.repubblica.it