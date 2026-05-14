Elettricisti muratori saldatori idraulici e manutentori | i 10 lavoratori introvabili

In diverse regioni si fa fatica a trovare professionisti specializzati come elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e tecnici di manutenzione. La carenza riguarda sia il settore domestico che quello industriale, coinvolgendo aziende di varie dimensioni. La richiesta di queste figure professionali supera l’offerta disponibile, creando difficoltà a programmare interventi e progetti di ristrutturazione o costruzione. La situazione interessa molte aree e si manifesta in modo evidente nel mercato del lavoro locale e nazionale.

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