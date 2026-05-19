In Abruzzo lavoratori introvabili la Uil | Serve una riflessione su salari e qualità dell' occupazione

In Abruzzo, le imprese segnalano una carenza di circa 40.000 lavoratori rispetto alle proprie esigenze, secondo le analisi della Cgia. La Uil regionale ha commentato la situazione sottolineando la necessità di valutare i salari e le condizioni di lavoro nella regione. La mancanza di personale si manifesta in diversi settori, creando difficoltà operative per le aziende. La situazione richiede un approfondimento sulle politiche occupazionali e sulle modalità di attrarre e mantenere i lavoratori.

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