Ferrara si aggiudica il titolo di campione d’Italia nel Palio cittadino e conquista anche la vittoria nella competizione combinata al 44° Campionato Nazionale Fisb di sbandieratori e musici. La città ottiene il primo posto in entrambe le categorie, portando a casa i premi principali. La manifestazione si è svolta ad Oria, con partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. I risultati sono stati comunicati alla fine della gara, che ha visto in gara numerose formazioni di sbandieratori e musici.

Ferrara torna da Oria con un risultato destinato a entrare nella storia del Palio cittadino. Al 44° Campionato Nazionale Sbandieratori e Musici della F.I.S.B., disputato nel fine settimana in Puglia, la Fondazione Palio di Ferrara, rappresentata dal Borgo San Giacomo, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia 2026 nella classifica Combinata, il riconoscimento che premia il rendimento complessivo nelle diverse specialità in gara. Un successo costruito prova dopo prova e impreziosito da un’altra presenza ferrarese sul podio: il Borgo San Luca ha infatti chiuso al secondo posto nella graduatoria generale, confermando l’eccellente livello raggiunto dal movimento estense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara Campione d’Italia, la Fondazione Palio vince la combinata al Campionato nazionale Fisb

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