Inter campione d'Italia per la 21ª volta! Chivu vince lo Scudetto dopo un campionato stradominato

L'Inter ha conquistato il suo 21º scudetto battendo il Parma 2-0 a San Siro. La vittoria ha consegnato loro il titolo di campioni d’Italia, concludendo il campionato in modo dominante. La squadra ha mantenuto il vantaggio durante tutta la stagione e ha festeggiato con i tifosi dopo la partita. L’allenatore e i giocatori hanno celebrato il risultato, che rappresenta un importante traguardo per il club.