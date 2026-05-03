Inter campione d'Italia per la 21ª volta! Chivu vince lo Scudetto dopo un campionato stradominato
L'Inter ha conquistato il suo 21º scudetto battendo il Parma 2-0 a San Siro. La vittoria ha consegnato loro il titolo di campioni d’Italia, concludendo il campionato in modo dominante. La squadra ha mantenuto il vantaggio durante tutta la stagione e ha festeggiato con i tifosi dopo la partita. L’allenatore e i giocatori hanno celebrato il risultato, che rappresenta un importante traguardo per il club.
L'Inter batte il Parma a San Siro (2-0) e fa esplodere la festa per la conquista del titolo tricolore. Thuram sblocca la partita alla fine del primo tempo poi è apoteosi nerazzurra.🔗 Leggi su Fanpage.it
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