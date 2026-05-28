Campionato nazionale pasticceria istituti alberghieri vince Ferrara con il Vergani-Navarra Argento per l’Arte Bianca di Neive e bronzo al Piazza di Palermo

La competizione si è svolta a Catania, con giovani studenti di scuole alberghiere provenienti da tutta Italia. La squadra di Ferrara, con il dolce firmato Vergani-Navarra, ha conquistato il primo posto. Al secondo posto si è classificata l’Arte Bianca di Neive e al terzo il team di Palermo. La gara ha visto sfidarsi i partecipanti in una serie di prove di pasticceria.

I riflettori si sono accesi a Catania sull’ottava edizione del Campionato Nazionale di Pasticceria per gli istituti alberghieri, che ha richiamato in Sicilia le giovani promesse dei fornelli da tutta Italia. Dal 25 al 27 maggio 2026, infatti, la sfida ha visto protagonisti più di quaranta ragazzi provenienti da oltre venti poli scolastici. Il coordinamento della kermesse ha visto impegnata la FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria), affiancata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’istituto catanese “Karol Wojtyla”. I partecipanti hanno messo alla prova le loro abilità confrontandosi con un tema specifico incentrato sulle specialità e i sentori tipici della terra siciliana. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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