Ferrara 9 anni di affido e oggi gli incontri con la madre sono sospesi | il caso arriva al Sindaco

Dopo nove anni di affido, i colloqui con la madre sono stati sospesi. L’avvocato del minore ha chiesto un incontro con il Comune, evidenziando la necessità di supporto per un genitore in difficoltà. La vicenda ha portato il caso all’attenzione del Sindaco, riaprendo il dibattito sulla gestione degli affidi e dei Servizi Sociali.

L’Avvocato Francesco Miraglia chiede un confronto con l’Amministrazione comunale: «Un genitore in difficoltà deve essere aiutato, non abbandonato». Il caso riapre il dibattito sul funzionamento del sistema degli affidi e dei Servizi Sociali. Ferrara, 21 luglio 2026 – Un bambino lontano dalla propria famiglia da nove anni. Un affidamento eterofamiliare nato come misura temporanea di protezione e che, a distanza di quasi un decennio, è ancora in corso. Oggi gli incontri con la madre risultano sostanzialmente sospesi e la vicenda torna al centro dell’attenzione pubblica dopo che l’Avvocato Francesco Miraglia, difensore della madre, ha chiesto un incontro al Sindaco di Ferrara per sollecitare una riflessione istituzionale sul funzionamento del sistema degli affidi e sul ruolo dei Servizi Sociali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrara.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il sindaco di Ferrara e un incidente stradale diventato un caso politico

L'Arezzo in serie B, le mostre, i libri e gli incontri con gli autori: gli eventi di oggiMartedì 6 maggio nell'Aretino si svolgono vari eventi dedicati alla cultura, tra mostre, incontri con autori e presentazioni di libri.

Argomenti più discussi: Ferrara brinda al territorio: al via la prima edizione di ‘Cocktail Weekend’; Da Uain a MangiaFeExpo; Ferrara, grandine con danni a case, auto e coltivazioni: Chicchi grandi fino a 9 centimetri, hanno distrutto tutto; Ferrara e Comacchio: ancora tanti eventi nel mese di luglio.

Il profumo degli dèi di Silvia Ferrara e Laura Bellinato: viaggio tra le fragranze del Mediterraneo antico #saggistica x.com