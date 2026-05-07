L' Arezzo in serie B le mostre i libri e gli incontri con gli autori | gli eventi di oggi
Martedì 6 maggio nell'Aretino si svolgono vari eventi dedicati alla cultura, tra mostre, incontri con autori e presentazioni di libri. Sono previsti momenti di discussione e esposizioni aperti al pubblico, che si svolgono in diverse location della città. Chi desidera segnalare ulteriori eventi può scrivere alla redazione di Arezzo Notizie. La giornata presenta un calendario ricco di appuntamenti rivolti agli appassionati di arte e letteratura.
Gli eventi di oggi, martedì 6 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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