Un'auto fuori strada ha causato un incidente che ha coinvolto il sindaco. Nelle ore successive, un’assessora ha rassegnato le dimissioni dopo essere risultata positiva all’alcoltest. La vicenda ha attirato l’attenzione politica e mediatica, con commenti e prese di posizione da parte delle forze politiche locali. La polizia ha confermato i dettagli dell’incidente e ha avviato le indagini. La situazione ha messo sotto pressione l’amministrazione comunale.

Di mezzo c'è un'auto fuori strada, le dimissioni di un'assessora dopo un alcoltest positivo e un gesto ritenuto intimidatorio dall'opposizione Durante il consiglio comunale di mercoledì scorso il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, si è avvicinato in silenzio ai banchi dei consiglieri di opposizione e ha lasciato un foglio che riportava una vecchia notizia sulle vicende giudiziarie del figlio di uno di loro, l’avvocato Fabio Anselmo. È un gesto che Anselmo e i colleghi di opposizione hanno interpretato come intimidatorio, anche perché non è successo durante un consiglio comunale qualsiasi. In aula si stava discutendo una mozione di sfiducia presentata da proprio da Anselmo contro Fabbri, dopo che il sindaco era stato coinvolto in un incidente stradale insieme all’assessora Francesca Savini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il sindaco di Ferrara e un incidente stradale diventato un caso politico

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