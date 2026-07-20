Spagna campione del mondo per la seconda volta | decide Ferran Torres

La Spagna ha vinto i Mondiali battendo l’Argentina, conquistando il secondo titolo iridato nella sua storia. La finale si è conclusa con la vittoria della squadra europea, grazie a un gol di Ferran Torres. La partita si è giocata in un stadio pieno di tifosi, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino all’ultimo minuto. La vittoria rappresenta il secondo oro mondiale per la nazionale spagnola, a distanza di sedici anni dal primo.

La Spagna ha vinto i mondiali battendo l’Argentina e conquistando per la seconda volta nella sua storia, a distanza di sedici anni, il secondo titolo iridato. La Spagna ha vinto i mondiali (Ansa Foto) – calciomercato.it Decide Ferran Torres che, con un gol nei tempi supplementari, porta la sua nazionale al successo, battendo i campioni uscenti dell’Argentina. Partita dominata in lungo e in largo dalla Spagna con l’Argentina in grado di rendersi pericolosa solo nel finale con degli assalti in area avversaria. Espulso Enzo Fernandez nella ripresa, i sudamericani hanno disputato tutti i tempi supplementari in inferiorità numerica. Primo mondiale per Lamine Yamal, mentre per Messi potrebbe essere stata l’ultima partita con la nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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